В выходные на улицы Киева выйдет тяжелая спецтехника: просят не мешать

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, с 14 по 16 декабря «Киевавтодор» будет проводить работу по очистке улиц и вывозу снега с автодорог города.

Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников будет способствовать ГАИ города.

Чтобы минимизировать препятствование дорожным службам во время интенсивной очистки улично-дорожной сети от снега, в коммунальной корпорации «Киевавтодор» просят водителей не парковаться в центре города и, по возможности, воздержаться от поездок без неотложной необходимости в ближайшие выходные.