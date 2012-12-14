В выходные на улицы Киева выйдет тяжелая спецтехника: просят не мешать
12:08, 14 декабря 2012Общество
1848 0
Для ликвидации снежных завалов в Киеве задействована тяжелая специальная дорожная техника: автогрейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы.
Дорожникам помогать ГАИ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, с 14 по 16 декабря «Киевавтодор» будет проводить работу по очистке улиц и вывозу снега с автодорог города.
Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников будет способствовать ГАИ города.
Чтобы минимизировать препятствование дорожным службам во время интенсивной очистки улично-дорожной сети от снега, в коммунальной корпорации «Киевавтодор» просят водителей не парковаться в центре города и, по возможности, воздержаться от поездок без неотложной необходимости в ближайшие выходные.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter