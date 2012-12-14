В Харькове милиция задержала 22-х участников шествия в поддержку Павличенко

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, участники шествия, которая длилась вчера с 18.30 до 21.00, прошли от станции метро «Спортивная» по улице Плехановской до улицы Совнаркомовской, где расположено областное управление милиции.

По данным ОСО, в шествии принимали участие около 400 человек, их сопровождали почти 200 работников милиции.

Около 20.00 участники шествия начали пикетирование ГУМВД в Харьковской области. По данным милиции, участники шествия в поддержку семьи Павличенко пытались спровоцировать столкновение с работниками милиции.

«Когда колонна подошла к Главному управлению МВД Украины в Харьковской области, участники мероприятия, расположившись в сквере Победы на противоположной стороне от здания, стали кидать в работников милиции куски снега, петарды, дымовые шашки, мусор, жгли фальш-файеры. При этом они использовали пиротехнические средства, оскорбляли работников милиции отвратительными выкриками, провоцировали на драку», - сообщили в ОСО.

Работники милиции задержали 22 наиболее активных правонарушителей и доставили их в Киевский райотдел милиции Харькова. На задержанных составлены административные протоколы. Все они обязаны явиться в суд Киевского района Харькова. Позже их отпустили.

Около 20.30 остальные участники шествия разошлись.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2012 г. 47-летний киевлянин Дмитрий Павличенко и его 19-летний сын Сергей были осуждены за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева С.Зубкова к пожизненному заключению и 13 годам тюрьмы, соответственно.

По всей Украине прошли акции в поддержку семьи Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству судьи.