У Азарова заявляют: пересматривать пошлины с Украиной уже согласились 30 членов ВТО

09:31, 13 декабря 2012
Общество
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Около 30-ти членов Всемирной торговой организации согласились проводить переговоры с Украиной по пересмотру размера действующих пошлин при взаимной торговле.

Пятницкий говорит, что переговоры будут продолжаться, минимум, два месяца

Об этом УНИАН сообщил правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий.

«От более 20 стран уже пришли подтверждения о согласии проводить переговоры. Эти подтверждения еще поступают. Всего будет около 30 стран, с которыми мы такие переговоры будем проводить. Я думаю, что большинство тех, кого это касается, захотят провести консультации или переговоры», - сказал В.Пятницкий.

Он сообщил, что среди стран, согласившихся на переговоры - США, Канада, Бразилия, Австралия, Турция, Норвегия, Мексика, Уругвай, Китай, Япония, Корея и ЕС (согласие в целом от ЕС).

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В.Пятницкий также уточнил, что непосредственно переговоры будут проходить в течение 2 месяцев, однако в случае необходимости они могут быть продолжены.

«Переговоры будут проводиться столько, сколько необходимо, но как минимум - 2 месяца. С некоторыми странами есть одна-две переговорные позиции, и переговоры можно провести в срок, а с некоторыми странами таких позиций достаточно много. Возможно, придется продолжить переговоры», - сказал В.Пятницкий.

Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО могли подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров, и в течение 2-х месяцев эти переговоры должны быть проведены.

Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

29 ноября страны – участники Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94)

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.

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