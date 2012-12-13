Украина и Россия запланировали военно-морские учения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

По его информации, на основе принципа ротации руководство учением в 2013 году будет осуществлять представитель командования ЧФ России.

Как отметил В.Трухачёв, в основу замысла учения планируется положить отработку взаимодействия тактических корабельных групп при выполнении совместных задач в море по отражению ассиметричных угроз, различным видам обороны кораблей на переходе морем, проведению опроса и досмотра подозрительных судов, освещению надводной и воздушной обстановки.

«Однако окончательный сценарий и состав сил, привлекаемых к учению, будут определены в ходе двусторонних планирующих конференций», - добавил капитан 1 ранга.

Справка УНИАН. Учение серии «Фарватер мира» впервые было проведено в 1997 году, впоследствии, по согласованию сторон, проводилось один раз в два года (1999-м, 2001-м, 2003-м годах). После длительного перерыва проведение учения возобновлено в 2010 году в форме командно-штабного компьютерного учения. С 2011 года проводится ежегодно, с реальным участием сил ЧФ России и ВМС Украины.