Снег на Майдане чистят солдаты - коммунальщиков не видно

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на Майдане Незалежности выстроилось около 40 военнослужащих с лопатами, которые они принесли с собой в зеленых чехлах. Сейчас солдатам дают указания относительно мест уборки снега и объема работы.

В то же время на центральной площади украинской столицы отсутствует какая-либо техника, которая бы осуществляла уборку снега, а также нет работников коммунальных служб.

При этом один из представителей коммунального хозяйства дает задание солдатам и офицерам относительно объема работ, которые им необходимо выполнить.

Сегодня утром военнослужащие украинской армии убирали снег на Крещатике.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря, по данным Минобороны, в Киеве к уборке снега было привлечено свыше 1,5 тыс. военнослужащих столичного гарнизона, а также около 20 единиц военной техники, в том числе полковые землеройные машины ПЗМ-2.