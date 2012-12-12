Посетителей в одесском ресторане расстреляли из-за пьяного конфликта с охранниками

Мотивом расстрела людей в одесском ресторане стал конфликт одного из посетителей с охраной заведения.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

«Мотивами этого преступления были исключительно пьяные бездумные действия одного из задержанных, у которого произошел конфликт с охраной заведения, и который таким образом хотел установить статус-кво в связи с тем, что его за неадекватное поведение охрана фактически вытолкала из заведения», - сказал В.Фаринник.

Он отметил, что один из задержанных после «нанесенного ему оскорбления» поехал в квартиру, какую снимал, взял оружие, вернулся в ресторан и открыл хаотическую стрельбу в людей, не причастных к конфликту.

Как сообщал УНИАН, по данным Отдела связей с общественностью УМВД в Одесской области, 9 декабря около 3.00 поступило сообщение в дежурную часть милиции г. Одессы о том, что двое вооруженных мужчин вошли в развлекательное заведение по ул. Ришельевской. Через несколько минут там произошла стрельба, в результате которой 29-летняя женщина и 24-летний мужчина погибли, а еще трое посетителей получили огнестрельные ранения.

Подозреваемые пытались скрыться с места преступления на автомобиле «Мерседес», но были задержаны. У них изъято охотничье ружье АКСУ "Вулкан", три заряженных магазина к нему и охотничий нож.

Задержанные доставлены в Приморский районный отдел милиции, их личности установлены. Ими оказались жители Полтавы (1973 и 1977 годов рождения). Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.