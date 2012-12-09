Стали известны подробности расстрела в одесском ночном клубе

Об этом «Сегодня» рассказал источник в правоохранительных органах. По словам источника, сейчас проверяется принадлежность задержанного к этому ведомству.

В то же время источники «Думской» в правоохранительных органах сообщили, что устроившие стрельбу в заведении полтавчане приехали в Одессу, чтобы выбить крупный долг из местного предпринимателя.

По этим данным, мужчины выпивали в клубе, один из них бросил стакан в посетительницу «Беллини», после чего завязалась драка. Полтавчане покинули заведение и вернулись через 20 минут с оружием. Стрелять они начали еще на улице, затем зашли в заведение и устроили бойню.

24-летний бывший милиционер Даниил, по словам свидетелей, пошел посмотреть, что происходит, и получил пулю в голову. Погибла также и 29-летняя девушка, не имевшая отношения к конфликту.

Один из троих пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ранения других, по словам медиков, угрозы для жизни не представляют.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 3.00 поступило сообщение в дежурную часть милиции о том, что двое вооруженных мужчин вошли в развлекательное заведение по улице Ришельевской. Спустя несколько минут там произошла стрельба, в результате чего 29-летняя женщина и 24-летний мужчина погибли, а еще трое посетителей получили огнестрельные ранения.

Подозреваемые пытались скрыться с места преступления на автомобиле «Мерседес», но были задержаны. У них изъяли охотничье ружье, три снаряженных магазина и охотничий нож. Стрелявшие оказались жителями Полтавы 1973 и 1977 годов рождения. Задержанные были доставлены в Приморский райотдел милиции.