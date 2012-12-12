Полтысячи киевлян стали жертвами гололеда - у Попова советуют заниматься упражнениями

В Киеве за минувшие сутки, 11 декабря, к врачам по поводу повреждений, полученных в результате гололеда, обратилось 509 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Департамента здравоохранения.

В частности, травмы из-за гололеда получили 409 взрослых и 100 детей. Госпитализированы 28 взрослых.

Также зафиксировано 4 случая травм в результате падения сосулек и один случай обморожения.

При этом в КГГА отмечают, что для профилактики травмирований врачи Киевского центра спортивной медицины рекомендуют людям в любом возрасте «постоянно заниматься физическими упражнениями для всего тела. Движения в суставах должны выполняться спокойно, во всех направлениях с наиболее возможной амплитудой. Тогда неожиданное падение с переразгибанием тренированных суставов, перерастгивания связок и мышц не приведет к тяжелым повреждениям».

Также медики утверждают, что обувь должна быть с выраженным протектором, удобной, устойчивой, и достаточно крепко держать ногу. Во время гололеда рекомендуется отказаться от высоких каблуков и слишком большой платформы.

Больше всего, констатируют врачи, страдают люди преклонного возраста. Им советуют во время гололеда без особой надобности не выходить из дома, а если этого нельзя избежать – не спешить. При выходе из транспорта внимательно смотреть, куда ступить. При перемещении по скользким улицам не держать руки в карманах, а в случае падения необходимо сгруппироваться.

Кроме того, говорится в сообщении, в «скользкие» дни лучше совсем отказаться от алкоголя. Ведь значительное количество граждан травмируется именно из-за того, что находится в нетрезвом состоянии. Медики предостерегают: употребление слабоалкогольных напитков – пива, сладких напитков с добавлением алкоголя – очень нарушает координацию движений, замедляет скорость реакции, что зачастую приводит к травмированию.