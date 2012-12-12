Непогода оставила без света 577 населенных пунктов Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, без электроснабжения остались 304 н.п. в Киевской области, 226 – в Житомирской, 42 – Винницкой, 2 – Кировоградской и 3 – в Черкасской.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Для обеспечения доставки аварийно-восстановительных бригад облэнерго к местам проведения работ на труднодоступных участках от МЧС привлечена техника высокой проходимости.