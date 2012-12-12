В Киеве во второй половине дня - снова cильный снегопад

По данным директора Укргидрометцентра МЧС Украины Николая Кульбиды, выпадет от 10 до 15 миллиметров снега.

При этом также прогнозируется усиление ветра, скорость которого будет достигать 7-15 м/с. Температура воздуха днем около 0, а ночью опустится до 2° мороза.

Вместе с тем уже 13 декабря синоптики прогнозируют ослабление осадков на фоне снижения температуры воздуха. 14 декабря Укргидрометцентр прогнозирует ночью до 9-11° мороза, а днем 6° мороза.

По словам Н.Кульбиды, снижение температуры воздуха приведет к замерзанию талой воды, также это вызовет дополнительную нагрузку на ветви деревьев и провода. Н.Кульбида предупреждает, что такие явления могут привести к увеличению случаев падения деревьев, обрыва проводов. По словам директора Укргидрометценра, вследствие этого не исключено нарушение связи и энергообеспечения.