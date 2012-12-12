Нефтяная компания заявляет, что уйдет из Украины из-за конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на VIII Ежегодной конференции Ukrainian Petroleum Market сообщил коммерческий директор компании «Ромпетрол-Украина» Кирилл Заховавко.

Rompetrol не видит возможности к развитию в Украине. Таможенная служба игнорирует все наши попытки растаможить грузы», - заявил К.Заховавко.

Также он отметил, что сложная ситуация заставляет задуматься о дальнейшем развитии всех каналов сбыта нефтепродуктов в Украину.

«Учитывая планы заключения договора о совместном предприятии с «Нафтогазом», мы рассчитывали на некие преимущества, а не на наличие теневых схем растамаживания в Украине», - сказал он

Также К.Заховавко сообщил, что планируемые инвестиции компании в размере 1 млрд долл. пойдут на другие рынки, в частности, Турции, Грузии.

По теме: Четверть украинского рынка нефтепродуктов займет румынская компания

Как сообщал УНИАН, с середины ноября The Rompetrol Group, подписавшая с НАК «Нафтогаз Украины» в середине июля 2012 г. меморандум о сотрудничестве по созданию и развитию розничной сети АЗС, возобновила регулярные поставки нефтепродуктов на украинский рынок.

Однако в середине ноября «Ромпетрол-Украина» заявила о возникновении проблем с оформлением на таможне импортируемых в Украину нефтепродуктов, отметив, что с начала ноября нефтепродукты, импортируемые «Ромпетрол-Украина», не могут пройти таможенное оформление.

Справка УНИАН. ООО «Ромпетрол-Украина», как нефтетрейдинговая компания, начало свою деятельность в Украине в сентябре 2006 года. Офис компании находится в Одессе. Основная задача компании – маркетинг нефтепродуктов НПЗ Petromidia на украинском рынке.

ООО «Ромпетрол-Украина» является частью The Rompetrol Group – мультинациональной нефтяной компании, которая работает в 13 странах, имея активы во Франции, Румынии, Испании и Юго-Восточной Европе. The Rompetrol Group реализует нефтепродукты на более 1100 АЗС в европейских странах.