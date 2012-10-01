СМИ: Четверть украинского рынка нефтепродуктов займет румынская компания

Румынская Rompetrol и НАК "Нафтогаз Украины" на прошлой неделе утвердили технико-экономическое обоснование (ТЭО) развития совместного предприятия.

Об этом рассказал гендиректор "Ромпетрол Украина" Андрей Кузьменко. ТЭО предусматривает инвестиции в размере $1 млрд, которые румынская компания осуществит в ближайшие пять лет.

"Сейчас мы заканчиваем регистрацию СП и уже в течение следующего года поставим в Украину 350-400 тыс. т нефтепродуктов",— заявил господин Кузьменко Коммерсанту-Украина.

О создании СП "Нафтогаз" и Rompetrol Group объявили в июле. Ключевые должности в руководстве СП будут занимать представители украинской стороны. Сейчас Rompetrol владеет тремя НПЗ в Румынии, а также европейской сетью более чем из 1000 АЗС в Румынии, Молдавии, Болгарии, Грузии, Франции и Испании. Компания принадлежит государственной корпорации Казахстана "Казмунайгаз".

Основным поставщиком нефтепродуктов для СП станет румынский НПЗ Petromedia — через пять лет его поставки в Украину достигнут 1,5 млн т, заявил вице-президент Rompetrol Тимур Азимов. Rompetrol также планирует начать поставки в Украину авиатоплива Jet-1, а в Центральные и Восточные регионы Украины - дизельного топлива "Арктика", предназначенное для работы при температуре ниже -20°C.

СП будет владеть сетью собственных АЗС. За пять лет их число планируется довести до 700 (первые 100 откроются в следующем году), большая часть из них — на юге и востоке Украины. "Нафтогаз" и Rompetrol намерены также купить пять крупных нефтебаз в Измаиле, Запорожье, Херсоне, Луганске и Феодосии. В случае реализации заявленных планов Rompetrol доля СП на украинском розничном рынке составит 23%, а на оптовом рынке — 15%, отмечают эксперты.

Сейчас столь динамичное развитие Rompetrol возможно благодаря остановке большинства украинских НПЗ и поддержке государственного "Нафтогаза". Реконструкция одного из существующих заводов потребовала бы намного больше денег, чем создание сети сбыта для румынского НПЗ. Rompetrol может окупить затраты всего за 5-6 лет, считают эксперты.