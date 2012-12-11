На телеканале «Интер» создан общественный совет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Международным фондом «Возрождение» и Inter Media Group Limited, который на пресс-конференции в Киеве подписали исполнительный директор МФВ Евгений Быстрицкий и вице-президент IMG Ярослав Порохняк.

Как сообщила во время пресс-конференции исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар, которая вошла в общественный совет, деятельность совета имеет целью также проведение тренинговых и других необходимых мероприятий для повышения профессионального уровня журналистов в части соблюдения журналистских стандартов и этики; учреждение и развитие новых общественно важных форматов вещания для наиболее широкого обеспечения информационных потребностей разных общественных групп; обеспечение освещения социально важных общественных инициатив; развитие экспертно-аналитической составляющей информационного вещания; сотрудничество представителей отечественного и европейского информационного вещания для развития демократических стандартов журналистики.

В.Сюмар подчеркнула, что исследования по конкретным категориям, в частности, уровню сбалансированности и плюрализма в информационных блоках вещания канала «Интер» будут проводить социологи.

«Это не какое-то там субъективное мнение. И мы будем информировать о том, насколько новости «Интера» отвечают профессиональным журналистским стандартам», - сказала она.

Общественный совет будет сотрудничать с независимыми общественными медиа-мониторинговыми организациями – участниками инициативы «Открытые новости ради честных выборов».

Эти организации будут осуществлять мониторинг новостей телеканала «Интер» и регулярно давать рекомендации.

Как сообщила В.Сюмар, в состав общественного совета вошли: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, академик НАН Украины Иван Дзюба, научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко, заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый, ведущий научный сотрудник Института экономики имени Петерсона Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсон и председатель правления Фонда Стефана Батория (Варшава) Александр Смоляр.