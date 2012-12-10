Госбюджет-2013 положили Януковичу на стол

Закон о государственном бюджете Украины на 2013 год направлен на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады Украины. Согласно ей, закон на подпись главе государства передан сегодня, 10 декабря.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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В то же время народный депутат 6-го созыва Юрий Кармазин 7 декабря заявил УНИАН, что законы на заседании парламента 6 декабря были приняты с нарушениями норм Конституции.

“Я, в соответствии со статьей 48 закона о Регламенте Верховной Рады, написал представление председателю ВР, чтобы не подписывал законопроекты в связи с нарушением порядка их принятия и несоответствия Конституции. В зале отсутствовали 79 человек, то есть они не были зарегистрированы и не могли принимали участия в голосовании, хотя их карточки сработали, то есть таким образом была нарушена Конституция Украины”, - подчеркнул он. При этом Ю.Кармазин отметил, что речь идет не только о процедуре принятия закона о госбюджете на 2013 год, но и о его содержании.