В оппозиции бюджет 2013 называют сметой войны с собственной страной

Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель руководителя Центрального избирательного штаба ОО «Батькивщина» Андрей Пышный.

«Агонизирующее правительство внесло в мертвый парламент документ, который не имеет ничего абсолютно общего с финансовым планом страны. Позиция оппозиции четкая и однозначная. Мы будем не просто менять этот план, мы будем переписывать Государственный бюджет 2013 года. Тот документ, который приняли, на самом деле, не бюджет, это смета войны с собственной страной», - заявил Пышный.

Андрей Пышный отметил, что судя по бюджету на 2013 год главный враг нынешней власти находится внутри страны, ведь расходы на Минобороны вдвое меньше, чем расходы на обеспечение общественного порядка.

«Для сравнения: бюджет 2009 года расходы на МВД - 11 миллиардов, расходы на МВД в 2013 году - 15 миллиардов, расходы на Генпрокуратуру в 2009-м - 900 миллионов, расходы на Генпрокуратуру в 2013 году 3 миллиарда 200 миллионов, расходы на СБУ, если сравнивать с 2009 годом, возрастают на 1,5 миллиарда гривень. Речь идет о том, что сегодня главный враг этого политического режима находится внутри страны, если расходы на Минобороны вдвое меньше, чем расходы на обеспечение общественного порядка. Кстати, расходы на Минобороны в этом году сокращаются», - отметил Пышный.