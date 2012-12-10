Нафтогаз хочет одолжить у китайцев 3,656 миллиарда долларов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена привлечь у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 19 лет. Дата акцепта — 7 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Соответствующий протокол был подписан 13 июля 2012 года первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Поповичем и уполномоченным представителем Госбанка развития КНР Лю Бо.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

В конце сентября текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко прогнозировал подписание кредитного соглашения с Китаем для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем к концу ноября текущего года.

Справка УНИАН. В рамках украинско-китайского сотрудничества в угольной отрасли Государственный банк развития КНР выделил Украине кредит в размере 85 млн долл. на модернизацию шахты им. Мельникова ОАО «Лисичанскуголь». Первый транш в размере 16 млн долл. был получен в июне т.г. В целом рамочное соглашение о сотрудничестве в угольной отрасли, подписанное в сентябре 2010 года, предусматривает привлечение денежных средств для модернизации государственных угледобывающих предприятий на общую сумму свыше 1 млрд долл.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.