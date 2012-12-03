Мэры: Нафтогаз прикручивает краны для отопления населения
В Ассоциации городов Украины заявили о том, что НАК «Нафтогаз Украины», используя свое монопольное положение, безосновательно останавливает поставку природного газа для нужд населения.
Города, по информации ассоциации, еженедельно получают предупреждения от облгазов об отключении предприятий теплокоммунэнерго от поставок газа, передает Коммерсант-Украина.
От коммунальных предприятий требуется платить за газ по 4700 грн за 1 тысячу кубометров, что в разы превышает тариф, установленный на газ для нужд жилого фонда, — 1309 грн. При этом теплокоммунэнерго заставляют подписывать акты приема-передачи газа по завышенному тарифу с помощью занижения в 2–3 раза объема газа, который используется для производства тепловой энергии именно для населения, говорят в ассоциации.
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Среди основных претензий то, что ТКЭ не получают лимиты или им устанавливают заниженные лимиты с последующим пересчетом сверхлимитного объема потребления газа по цене 4700 грн. Также не учитываются нормативные технологические потери тепловой энергии по цене в 1309 грн. Это приводит к увеличению кредиторской задолженности ТКЭ, а также к возникновению задолженности по льготам и субсидиям для населения. В качестве подтверждения ассоциация обнародовала копию письма «Одессагаз» от 21 ноября, согласно которому 8 коммунальных предприятий области на третью декаду ноября не получили лимиты на потребление газа для нужд населения.
«Требуем немедленно с 21 ноября прекратить потребление природного газа на население. В противном случае поставка будет прекращена в принудительном порядке»,— говорится в письме.