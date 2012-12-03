Мэры: Нафтогаз прикручивает краны для отопления населения

Города, по информации ассоциации, еженедельно получают предупреждения от облгазов об отключении предприятий теплокоммунэнерго от поставок газа, передает Коммерсант-Украина.

От коммунальных предприятий требуется платить за газ по 4700 грн за 1 тысячу кубометров, что в разы превышает тариф, установленный на газ для нужд жилого фонда, — 1309 грн. При этом теплокоммунэнерго заставляют подписывать акты приема-передачи газа по завышенному тарифу с помощью занижения в 2–3 раза объема газа, который используется для производства тепловой энергии именно для населения, говорят в ассоциации.

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Среди основных претензий то, что ТКЭ не получают лимиты или им устанавливают заниженные лимиты с последующим пересчетом сверхлимитного объема потребления газа по цене 4700 грн. Также не учитываются нормативные технологические потери тепловой энергии по цене в 1309 грн. Это приводит к увеличению кредиторской задолженности ТКЭ, а также к возникновению задолженности по льготам и субсидиям для населения. В качестве подтверждения ассоциация обнародовала копию письма «Одессагаз» от 21 ноября, согласно которому 8 коммунальных предприятий области на третью декаду ноября не получили лимиты на потребление газа для нужд населения.

«Требуем немедленно с 21 ноября прекратить потребление природного газа на население. В противном случае поставка будет прекращена в принудительном порядке»,— говорится в письме.