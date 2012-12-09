Эксперты: дефицит бюджета-2013 будет вдвое больше плана

«В правительстве утверждают, что дефицит бюджета-2013 запланирован на уровне 50 млрд грн. Но в действительности это не так: по достаточно приблизительным расчетам, дефицит составит около 104 млрд грн, то есть 6,6% ВВП. А это - очень высокий показатель на сегодня», - цитирует источник УНИАН.

Во-первых, объясняет А.Шлапак, в доходной части бюджета-2013 заложен завышенный показатель поступлений налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму около 10 млрд грн.

Во-вторых, что касается расходной части, в дефиците не учитываются средства, которые необходимо будет вливать в НАК «Нафтогаз Украины» для покрытия разницы в ценах закупки газа и отпускных цен для населения и теплокомунэнерго.

«По моим подсчетам, нужно будет доплатить около 27 млрд грн. НАК же выделяется 8 млрд грн ОВГЗ и около 5 млрд - компенсация, которая записана в бюджете. Таким образом, еще около 14 млрд грн - это не покрытый дефицит НАК», - отметил А.Шлапак.

В-третьих, в бюджете окончательно не учтены пенсионные расходы. «На сегодня долг Пенсионного фонда перед бюджетом составляет почти 52 млрд. На следующий год, я думаю, он не уменьшится. А записанная компенсация из бюджета - 22 млрд грн. Таким образом, 30 млрд не хватает», - отметил эксперт.

В том, что декларируемый правительством дефицит госказны в следующем году действительно будет составлять 50 млрд грн, имеет сомнения и экс-и.о. министра финансов Игорь Уманский.

«Что сильно смущает в бюджете? Если говорить о макропоказателях, балансовых цифрах, то это - размер дефицита, объем заимствований и, как следствие, сумма госдолга на конец года», - отметил И.Уманский в комментарии ZN.UA.

«Если мы говорим об источниках покрытия дефицита бюджета, то следует учитывать, что в действительности он составит свыше 50,5 млрд грн, которые там заложены. Только покупки за счет ОВГЗ акций НАК «Нафтогаз Украины» - на 8 млрд, на 1, 4 млрд – «Сбербанку»; на 5 млрд - Аграрного фонда; на 300 млн. – «Дунайского пароходства», в сумме дают надбавку к дефициту в 14,7 млрд грн. И это - не считая недоимки Пенсионного фонда и тарифной нестыковки в балансе НАК, которая в действительности будет намного больше от заложенных в бюджете компенсаторов на 13 млрд грн», - подчеркнул экс-министр.