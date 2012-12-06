Верховная Рада приняла бюджет на 2013 год (дополненная)

Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2013 год». За данное решение проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226: «за» проголосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, 20 – из фракции Народной партии, 5 – из фракции НУ-НС, 19 – из группы «Реформы ради будущего» и 11 внефракционных депутатов.

Решение было принято одним голосованием с предварительным обсуждением. Принять проект бюджета рекомендовал бюджетный комитет Верховной Рады, который, по словам председателя комитета Валерия Баранова, получил около 1000 предложений к законопроекту от народных депутатов. В.Баранов во время выступления в сессионном зале помимо общих показателей проекта бюджета также озвучил предложения относительно финансирования системы судопроизводства, а также развития ряда медиа-проектов, в частности проекта «Euronews», учреждений физкультуры и спорта, спортивного клуба «Динамо».

Комитет предложил утвердить госбюджет с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом госбюджета - 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, законопроект №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» был внесен правительством в парламент 3 декабря 2012 года. 4 декабря состоялось представление бюджета в Верховной Раде. Предложения и поправки к проекту бюджета народные депутаты должны были не позже 12 часов 5 декабря.