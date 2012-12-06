Верховная Рада приняла бюджет на 2013 год (дополненная)
Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2013 год».
Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2013 год». За данное решение проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226: «за» проголосовали 187 народных депутатов из фракции Партии регионов, 20 – из фракции Народной партии, 5 – из фракции НУ-НС, 19 – из группы «Реформы ради будущего» и 11 внефракционных депутатов.
Решение было принято одним голосованием с предварительным обсуждением. Принять проект бюджета рекомендовал бюджетный комитет Верховной Рады, который, по словам председателя комитета Валерия Баранова, получил около 1000 предложений к законопроекту от народных депутатов. В.Баранов во время выступления в сессионном зале помимо общих показателей проекта бюджета также озвучил предложения относительно финансирования системы судопроизводства, а также развития ряда медиа-проектов, в частности проекта «Euronews», учреждений физкультуры и спорта, спортивного клуба «Динамо».
Комитет предложил утвердить госбюджет с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн, доходами 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, дефицитом госбюджета - 50,4 млрд грн, предельным уровнем государственного долга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, законопроект №11000 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» был внесен правительством в парламент 3 декабря 2012 года. 4 декабря состоялось представление бюджета в Верховной Раде. Предложения и поправки к проекту бюджета народные депутаты должны были не позже 12 часов 5 декабря.