Малый бизнес активно сокращает сотрудников

За год число занятых сотрудников у физлиц-СПД уменьшилось на 443 тыс.— до 2,37 млн, а на малых предприятиях (предприятия со штатом не более 50 человек и годовым объемом реализации не выше 70 млн грн) — на 75 тыс., до 2,07 млн человек, пишет Коммерсант-Украина.

Штаты сокращаются уже несколько лет подряд: к началу 2010 года физлица-СПД трудоустроили 4,22 млн человек, а малые предприятия — 2,23 млн. При этом если физлица-СПД снизили объем реализованной продукции в 2011 году на 8,4%, до 211,2 млрд грн, то малые предприятия смогли нарастить продажи на 8,1%, до 523,6 млрд грн.

С 1 января 2011 года вступил в силу Налоговый кодекс, действие которого, по мнению многих экспертов, должно было привести к резкому снижению объемов работы малого бизнеса. Однако, как показывает статистика, эти опасения оправдались лишь частично. И хотя в 2011 году число работников, занятых на предприятиях малого бизнеса, уменьшилось, годом ранее спад был более резким.

"Процедура закрытия компании в Украине занимает около двух лет. Поэтому предприятия, решившие закрыться в 2011 году, формально еще существуют, хотя и показывают нулевую деятельность",— объясняет такую динамику бывшая глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель.

Глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский неоднократно заявлял, что такое снижение показателей малого бизнеса объясняется отказом от налоговых минимизаций крупных компаний, которые ранее "дробили" бизнес с целью уменьшения налоговых платежей. Действительно, малые предприятия сократили выручку в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, недвижимость и инжиниринг.

Cредняя зарплата украинцев, занятых в малом бизнесе, по итогам прошлого года составила всего 1520 грн. Это намного меньше средней зарплаты по стране: среднемесячная зарплата в 2011 году составляла 2633 грн. Однако в 2011 году зарплаты в малом бизнесе выросли на 22,1%, что больше, чем годом ранее — 12,1%.