В российском Нальчике застрелили ведущего местного телеканала

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело, возбужденное по факту убийства ведущего телеканала ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионнаяя и радиовещательная компания) в Нальчике Казбека Геккиева, передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, 5 декабря вечером неизвестный выстрелил в голову журналисту. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Следствием рассматриваются различные версии убийства, в том числе оно могло быть связано с профессиональной деятельностью К.Геккиева.