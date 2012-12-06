В российском Нальчике застрелили ведущего местного телеканала

08:28, 06 декабря 2012
Общество
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Неизвестный выстрелил в голову журналисту.

Ведущего убили выстрелом в голову

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело, возбужденное по факту убийства ведущего телеканала ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионнаяя и радиовещательная компания) в Нальчике Казбека Геккиева, передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, 5 декабря вечером неизвестный выстрелил в голову журналисту. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Следствием рассматриваются различные версии убийства, в том числе оно могло быть связано с профессиональной деятельностью К.Геккиева.

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