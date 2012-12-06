Работники Академии наук сегодня пикетируют Кабмин

Об этом председатель профсоюза работников НАН Анатолий Широков сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Президиум ЦК профсоюза работников НАН Украины принял решение о проведении (акции) 6 декабря, а именно на этот день запланировано голосование по бюджету, пикетирования под Кабинетом министров и Верховной Радой», - сказал он.

А.Широков сообщил, что 7 ноября НАН Украины направила министру финансов Украины письмо с предложениями относительно расходов по общему фонду на 3 млрд 792 млн грн, в том числе по необходимым расходам на оплату труда - 2 млрд 599 млн грн.

«3 декабря Кабмин одобряет и передает в Верховную Раду Украины проект госбюджета на 2013 год, в котором для НАН Украины по общему фонду запланировано всего 2 млрд 570 млн грн, что на 29 млн меньше, чем необходимо на одну лишь оплату труда», - сказал А.Широков.

Он отметил, что НАН Украины требует финансирования по общему фонду на уровне, предусмотренном проектом госбюджету для Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины, а именно - 3,2 млрд грн.

А.Широков прогнозирует, что в пикетировании примут участие около 1 тыс. человек. «Я думаю, что где-то под тысячу людей мы соберем», - заметил он.