Мэр не хочет отдавать в госбюджет 150 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил журналистам после очередной сессии Днепропетровского городского совета.

«Вчера мы увидели первые показатели госбюджета 2013 года, которые предусматривают превышение нормативных изъятий из бюджета города. По нашим расчетам, изъятия увеличиваются в 3,8 раза. То есть, нас пытаются вернуть в тот порядок изъятий, который был до прихода этого правительства. Мы хвалили текущий год, мол как хорошо нам было, что справедливость восторжествовала. Сегодня эта угроза существует», - подчеркнул И. Куличенко.

По словам мэра, он доложил об этом губернатору Днепропетровской области Александру Вилкулу, а также дал поручение финансовому департаменту горсовета отстаивать свои интересы в Министерстве финансов.

«Эта проблема нас действительно волнует. Выплатить дополнительно 150 млн грн в госбюджет – для нас эта цифра неподъемная», - отметил И. Куличенко.