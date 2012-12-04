Цены на квартиры в Киеве немного снизились

Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Столичная Недвижимость».

По данным портала, в ноябре квартиры эконом-класса подешевели на 0,2%, до 9764 грн./кв.м. При этом стоимость жилья бизнес-класса снизилась на 1,1% и составила 15 348 грн./кв.м, премиум-класса - выросла на 0,84% и составила 21 191 грн./кв.м.

В ноябре к продаже предлагались квартиры 65 операторами в 143 объектах. В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Предложение квартир в ноябре в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева выросло на 2,5% и на 1,37% соответственно относительно октября 2012 года.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 61%. Новостройки бизнес-класса составляют 25% от общего количества, премиум-класса – 14%. За месяц доля новостроек эконом-класса увеличилась на 1%, премиум-класса уменьшилась на 1%.

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Средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в ноябре т.г. снизилась на 0,1% - до 2017 долл./кв. м.

С начала 2012 года долларовые цены на квартиры в Киеве уменьшились на 5%, а относительно ноября 2011 года - на 5,6%.

Аналитики портала отметили, что в ноябре по сравнению с октябрем квартиры на правом берегу Киева подорожали на 0,5% - до 1953 долл./кв. м. На левом берегу средние цены не изменились (1474 долл. за кв. м), а в центре - подешевели на 1,9%, до 2969 долл./кв. м.

В ноябре выросли цены на однокомнатные (на 0,7%, до 1878 долл./кв. м) и двухкомнатные (на 0,04%, до 2046 долл./кв. м) квартиры, снизились - на трехкомнатные (на 0,3%, до 1990 долл./кв. м) и четырехкомнатные (на 2,7%, до 2329 долл./кв. м) квартиры.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2012 года уменьшилось на 2,2% относительно октября и составило 18 194 квартиры. Объем предложения в общей площади и денежном выражении уменьшился соответственно на 1% и 1,3%.

Наибольшее количество квартир по итогам ноября предлагалось в Дарницком (23%), Шевченковском (14%) и Печерском (13%) районах. В Голосеевском – 11%, Днепровском – 9%, Соломенском – 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир – в Оболонском и Святошинском (по 6%), Деснянском и Подольском (по 5%) районах.

В отчете проанализировано 18 194 квартиры на вторичном рынке Киева.