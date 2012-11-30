Киевсовет собирается, чтобы решить неотложные вопросы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, на пленарном заседании будет рассматриваться вопрос «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 29.12.11 «О бюджете города Киева на 2012 год» в связи с предоставлением субвенции из государственного бюджета на расчеты по разнице в тарифах в сумме 1,5 млрд грн.

Аккредитация на пленарное заседание проводится 30 ноября с 09.00 до 15.00 по тел.: (044) 278 50 13, (066) 571 45 23, (067) 447 89 27.

Место проведения: зал пленарных заседаний Киевсовета по адресу: Крещатик, 36, 4-й этаж.