Киевсовет передал супермаркету Гереги 3,2 га земли

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение на сессии 29 ноября проголосовали 92 из 109 зарегистрированных в зале депутатов.

Согласно документу, земля передается в аренду на 15 лет. Нормативная денежная оценка - 44,9 млн грн.

Определено, что ориентировочный размер арендной платы будет составлять 2,7 млн грн.

Земельный участок застроен нежилыми зданиями, которые являются собственностью ООО.

Этим решением Киевсовет признал утратившим действие решение от 26 июля 2007 года о передаче земельного участка ООО "Эпицентр К".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе соучредителя сети «Эпицентров» Галины Гереги, данным решением земельный участок, который арендовало ООО "Эпицентр К" с 2007 года, Киевсовет передал компании "Эпицентр Н". Таким образом, решение технически урегулировало права пользования участком. Также отмечается, что на данном земельном участке уже более 5 лет функционирует гипермаркет, и новое строительство не планируется.

Кроме того, добавили в пресс-службе, согласно принятому решению, повышается арендная плата за земельный участок, как того требует действующее законодательство.