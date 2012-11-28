Крайним за обвал дома в Луцке сделали мастера ЖКП

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, служащий жилищно-коммунального предприятия обвиняется в том, что по получении информации о частичном разрушении простенка первого этажа и появлении трещин в стенах дома на ул. Ривненской, 109, в Луцке он не провел осмотр отдельных элементов дома и не принял неотложных мер по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации конструкций.

В результате таких действий мастера ЖКП не была своевременно выявлена аварийность дома и не были устранены повреждения стен.

Приговором суда мастер ЖКП приговорен к 3 годам лишения свободы с установлением однолетнего испытательного срока и лишением права 1 год занимать должности, связанные с выполнением организационно-предписывающих и административно-хозяйственных функций.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в 04.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ривненской, 109, в Луцке произошло внезапное разрушение несущих конструкций с первого по пятый этажи. Разрушены 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.

Погибли двое пенсионеров.

77 жителей разрушенного дома поселены в гостинице «Свитязь». Всего на отселение планируется 123 человека. Материальные убытки составили 2 млн 855 тыс. грн.