Таможня: Черноморский флот должен платить

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины со ссылкой на первого заместителя ведомства Александра Дороховского, комментируя заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что украинская таможня задерживает топливо для Черноморского флота России.

В Гостаможслужбе отмечают, что Черноморский флот России осуществляет свою деятельность на территории Украины в соответствии с Соглашением между Украиной и Российской Федерацией. При этом ни законодательство Украины, ни международные договоры, ратифицированные Верховной Радой Украины, не предполагают предоставления льгот при ввозе на таможенную территорию товаров, приходящих по адресам войсковых формирований Черноморского флота РФ. Соглашение устанавливает, что Черноморской флот России должен платить налоги в соответствии с законодательством Украины.

В этой связи Государственная таможенная служба настаивает на оплате всех необходимых таможенных платежей и сборов при импорте Черноморским флотов России дизельного топлива. «Государственная таможенная служба считает, что эта операция (импорт топлива - УНИАН) должна облагаться налогом в соответствие с действующим украинским законодательством – то есть проходить с оплатой всех положенных платежей», - цитирует пресс-служба А.Дороховского.

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По его словам, Украина и Россия ведут переговоры о необходимости оплаты таможенных платежей при ввозе грузов, направляемых для нужд Черноморского флота России. При этом украинская сторона, как подчеркнул А.Дороховский, отстаивает свою точку зрения.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Севастопольская таможня удерживает под своим контролем более 14 тысяч тонн дизельного топлива, необходимого для выполнения флотом поставленных перед ним задач.