МИД РФ жалуется, что украинская таможня требует платить налоги

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«В настоящее время Севастопольская таможня удерживает под своим контролем более 14 тысяч тонн дизельного топлива, необходимого для выполнения флотом поставленных перед ним задач. Она требует уплаты налогов, вновь не приводя необходимых правовых оснований», - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявляют, что это явно противоречит как законодательству Украины, так и положениям базовых соглашений по флоту о невмешательстве органов государственной власти Украины во внутреннюю жизнь российских воинских формирований, обеспечении сохранности их имущества.

При этом отмечается, что переговоры по таможенным вопросам были прекращены украинской стороной в одностороннем порядке в конце ноября 2011 года. Обещание украинских партнеров провести соответствующую встречу в октябре 2012 года не было выполнено.

«Между тем украинские таможенные органы без всяких юридических оснований продолжают требовать выплаты налогов (налога на добавленную стоимость и акцизного налога) на грузы, завозимые в российские воинские части исключительно в целях жизнеобеспечения флота. На рынок Украины они не поступают и не имеют никакого отношения к торговой сфере, которая регулируется в том числе таможенными правилами. Подобная ситуация сохраняется уже более 14 лет», - отмечают в МИД России.

«Такое положение дел не может не беспокоить российскую сторону. Действия украинских таможенных органов явно не вписываются в рамки отношений стратегического партнерства, установившиеся между Российской Федерацией и Украиной», - говорится в заявлении.

Отмечается, что российские представители предпринимают шаги по урегулированию создавшейся ситуации.

По информации МИД РФ, переговоры по всему спектру вопросов, связанных с российским флотом, проходят недостаточно активно, вопреки усилиям российских переговорщиков.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. нефтетрейдеры, входящие в ассоциацию «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», выразили глубокую обеспокоенность в связи с временной остановкой таможенного оформления бензинов и возможностью монополизации импорта нефтепродуктов. Нефтетрейдеры предполагали, что импорт нефтепродуктов может быть снова приостановлен с целью создания специмпортера, наделенного эксклюзивным правом оформления на таможне.

Позже Государственная таможенная служба Украины возобновила оформление импортного бензина по временным декларациям, но не для всех участников рынка.

По мнению экспертов отрасли, продление таможней приостановления оформления ввоза бензина в страну могло спровоцировать дефицит топлива на АЗС Украины.