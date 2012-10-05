Россия не хочет платить налоги за грузы для ЧФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко сообщил на заседании пресс-клуба в Министерстве иностранных дел Украины.

«Российская сторона считает, что на некоторые виды этих товаров эти налоги не должны платиться, мы исходим из противоположной точки зрения», - сказал он.

В.Ельченко отметил, что этот вопрос является предметом переговоров.

«Это вопрос диалога, и решение будет найдено», - убежден он.

По теме: Янукович поручил готовить документы по Черноморскому флоту

Как сообщал УНИАН, 16 февраля текущего года заместитель председателя Департамента информации и прессы МИД России Мария Захарова заявила, что 13 февраля во время шестого заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии при участии министров иностранных дел двух стран речь шла о «необходимости прекращения взимания украинской властью налогов на грузы, поступающие исключительно для поддержки жизнедеятельности Черноморского флота Российской Федерации, который дислоцируется на территории Украины, поскольку для этого не только нет никаких правовых оснований, но и делается это с нарушением законодательства Украины».

По ее словам, за последние три года таким образом взыскало сборов на 1 млрд рублей (более 30 млн долларов). В МИД России считают, что «такую практику следует прекращать», - добавила она.