Прокуратура не довольна приговором Нежинскому городскому голове

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, прокурор Виктор Евхименко на прошлой неделе обратился в апелляционный суд с просьбой отменить приговор первой инстанции в связи с несоответствием назначенного наказания тяжести преступления и личности осужденного. Представитель государственного обвинения считает вынесенный приговор мягким и требует от апелляционного суда назначить наказание в виде 11 лет заключения с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года с конфискацией имущества. Кроме того, прокурор требует лишить М.Приходько 5-го ранга должностного лица органа местного самоуправления и изменить меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

М.Приходько также подал апелляцию. Он надеется, что суд его оправдает, а уголовное дело закроет.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2012 года Новозаводской суд Чернигова признал виновным Нежинского городского председателя М.Приходько в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и осудил к 6 годам заключения с конфискацией имущества и к 3 годам лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций.

В декабре 2008 года М.Приходько был задержан следователями Генпрокуратуры Украины по подозрению в получении взятки в сумме 60 тыс. дол. США за передачу одной из киевских фирм банного комплекса. Несколько месяцев чиновник находился в Киевском СИЗО, в апреле 2008 года был освобожден под залог.

М.Приходько руководит Нежином с 1994 года (четыре раза переизбирался городским председателем).