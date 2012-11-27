Глава МВД объяснил, зачем просил миллиард у Януковича

Об этом сказал в интервью журналу "Эксперт", текст которого обнародован на сайте МВД, министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Он сообщил, на какие именно статьи расходов понадобятся более 980 млн грн, о которых попросил Президента Украины Виктора Януковича на совещании руководителей правоохранительных органов в преддверии вступления в силу нового УПК.

"Но тогда как полноценно сможет работать кодекс? Хорошо, браслеты пока можно заменить. А как быть с работой следователей с ЕРДР? Каждый следователь должен быть обеспечен компьютером, чтобы иметь доступ к реестру. Сегодня большинство следователей на работе пользуются своими личными компьютерами. И это неправильно: у каждого должен быть служебный компьютер, который должно приобрести министерство", - подчеркнул В.Захарченко.

По словам министра, "если уже говорить о вопросах финансирования, то, согласно УПК, должны быть переоборудованы и следственные комнаты. Дальше - изоляторы временного содержания. В них тоже необходимо создать соответствующие условия. На это и нужно финансирование".

Он также сказал, что МВД необходимо увеличить количество следователей для реализации норм нового УПК. "Здесь два варианта. Первый - уменьшить количество сотрудников в других службах. Или второй – ввести дополнительные должности инспекторов-следователей, которые смогли бы одновременно проводить некоторые процессуальные действия", - сказал В.Захарченко.