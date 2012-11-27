Медиков, которые не смогли спасти КВНщика Гельмана, оштрафовали

Клинико-экспертная комиссия, созданная по распоряжению вице-мэра Одессы Елены Павловой для проверки качества и организации предоставления медпомощи известному КВНщику, режиссеру и телеведущему Яну Гельмана, пришла к выводу, что медики проявили халатность при оказании ему помощи.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью горсовета Одесского горсовета.

Комиссия в составе семи специалистов сферы здравоохранения, которые провели проверку в лечебных учреждениях Одессы, считает, что оказанная Я.Гельману медицинская помощь, «соответствует нормативам и стандартам, утвержденным Министерством здравоохранения Украины».

Вместе с тем, при служебном расследовании обнаружены вопиющие факты «халатности медицинского персонала приемного отделения Городской клинической больницы №11, из-за чего пострадавший не был идентифицирован».

В частности, члены комиссии убеждены, что медперсонал имел возможность идентифицировать личность госпитализированного, но не сделал этого. Установлено, что вместе с тяжело больным пациентом в реанимационное отделение ГКБ №11 были доставлены его личные вещи. Врач специализированной бригады передал больного и его вещи дежурному персоналу приемного отделения ГКБ №11 и повторно передал сообщение о больном в Приморский РОВД Одессы.

Согласно копии акта изъятия личных вещей пострадавшего, составленном утром 16 ноября сотрудником Приморского РОВД города в приемном отделении ГКБ №11, значится банковская карта на имя Я.Гельмана, конверт с кодом и различные визитные карточки. Акт был подписан сотрудником милиции, старшей медсестрой приемного отделения ГКБ №11 в присутствии понятых.

Также установлено, что в течение 16-17 ноября медперсоналом реанимационного отделения проведены все необходимые медицинские мероприятия, направленные на диагностику и поддержание жизнеобеспечивающих функций организма Я.Гельмана, с учетом выявленной закрытой черепно-мозговой травмы. Весь этот период состояние больного оставалось крайне тяжелым и, по определению медиков, неоперабельным.

Комплекс реанимационных мероприятий, выполненных в полном объеме, положительного эффекта не имел, и в 22:20 17 ноября врачи констатировали смерть, о чем сообщили в милицию. 20 ноября в 12.15 тело умершего было направлено милицией из патологоанатомического отделения ГКБ №11 на вскрытие в областное бюро СМЭ.

Со всех медицинских работников, причастных к данному случаю, взяты письменные объяснения.

На основании выводов клинико-экспертной комиссии начальником Управления здравоохранения Одесского горсовета подготовлено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности главных врачей Станции «скорой помощи», горбольниц №9 и №11, а также предписано вышеуказанным должностным лицам о вынесении дисциплинарных взысканий всем медработникам, виновным в проявленной халатности - вплоть до увольнения с занимаемых должностей.

Как сообщал УНИАН, следователь Приморского райотдела внутренних дел Одессы 23 ноября начал досудебное расследование по факту смерти Я. Гельмана. Ход проверки контролирует прокуратура Одесской области.

В то же время депутат Одесского горсовета Светлана Фабрикант обнародовала заключение экспертов областного бюро судебно-медицинской экспертизы о том, что перелом костей свода черепа Я.Гельмана мог произойти «вследствие удара тупым, широким и плоским предметом, возможно, доской». По ее словам, эксперты считают, что обнаруженные повреждения не характерны для «падения с высоты собственного роста», о чем сообщило руководство Приморского РОВД города.

Комментируя ранее обнародованную милицией версию о получении Я.Гельманом травмы вследствие «падения с высоты собственного роста», С.Фабрикант отметила, что в облУВД основывались «на выводах врачей ГКБ № 11, которые проводили вскрытие тела, а не судмедэкспертов».

Напомним, Я.Гельман умер 17 ноября в реанимационном отделении больницы в результате закрытой черепно-мозговой травмы. О его смерти знакомые узнали только 21 ноября, когда их пригласили для опознания тела в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, Я.Гельман - неоднократный чемпион СССР по КВН, бывший художественный руководитель команды КВН «Джентльмены ОГУ»(Одесского государственного университета), автор телевизионных проектов РТР «Городок», «Утренняя почта» и соавтор либретто к спектаклю «Хаджибей, или Любовь к 3000 апельсинов» в Одесском театре музкомедии.