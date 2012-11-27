В Алчевске горело общежитие: четверо студентов - в больнице

Сегодня утром произошел пожар в комнате на 5-м этаже общежития Донецкого государственного технического университета в Алчевске Луганской области.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадали четверо студентов в возрасте от 19 до 22 лет.

Как отмечается в сообщении, двое студентов, проснувшись в задымленном помещении, побежали на первый этаж к коменданту, который вызвал спасателей. Жильцы соседних комнат с помощью 6 огнетушителей затушили пламя, и не допустили распространения огня на другие комнаты до прибытия подразделений МЧС.

Из-за отравления продуктами горения двое студентов были госпитализированы в реанимационное отделение и еще двое - в терапевтическое отделение Алчевской городской больницы.

По предварительной версии, пожар возник в результате короткого замыкания в электросети.