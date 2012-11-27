Налоговая не обнаружила массовой продажи водки по ценам ниже минимальных

Таковы данные мониторинга, проведенного налоговой милицией Украины 26 ноября 2012 года на столичных рынках "Железнодорожный" и "Юность". Как сообщает пресс-служба налоговой милиции ДПС Украины, мониторинг был проведен после повышения минимальных цен на ликеро-водочные изделия, которое состоялось 25 ноября 2012 года. "Мониторинг подразумевает несколько задач, - сказал заместитель начальника Главного управления налоговой милиции ДПС Украины Борис Дзюба, - Во-первых, мы отслеживаем динамику рынка, который, бесспорно, реагирует на подобного рода изменения. Во-вторых, мы обнаруживаем все негативные тенденции и принимаем все возможные меры для защиты честных предпринимателей, которые легально работают на рынке, так и рядового потребителя, который не должен нарваться на некачественную продукцию".

По словам Бориса Дзюбы, благодаря эффективной работе налоговой милиции Украины в этом году удалось снизить количество теневого рынка алкоголя в два-три раза. Если в прошлом году количество фальсификата на алкогольном рынке достигало 20 процентов, то сегодня в тени находится лишь около 6-8 процентов алкогольной продукции. В 2012 году работниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято: 239,1 тыс. декалитров спирта на сумму 70,7 млн. гривен; 199,3 тыс. декалитров алкогольных напитков на сумму 105 млн. гривен.

Прекращена деятельность 241 незаконного производства ликеро-водочных изделий. Разоблачен 660 преступлений в сфере производства и оборота подакцизных товаров. Сотрудники налоговой милиции осуществляют постоянный мониторинг торговых сетей по выявлению фактов нарушений законодательства при реализации алкогольных напитков, в том числе соблюдения субъектами хозяйствования требований постановления Кабинета Министров Украины от 30.10.2008 № 957 об установлении минимальных цен на алкогольную продукцию. Борьба с теневым рынком алкоголя - одно из приоритетных направлений деятельности налоговой милиции на 2012 год.