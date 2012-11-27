Завтра в Украине будет дождливо и туманно

Ночью и утром на большей части территории страны туманы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 0-5° тепла, на побережье Крыма - 7-10°; днем - 4-9° тепла, на Закарпатье и в южной части - 10-13°, в Крыму - до 16°.

В Киевской области в среду ночью местами ожидаются небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 6-8°.