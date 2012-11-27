Азаров не исключает нулевой показатель ВВП по итогам года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник, 27 ноября, на съезде Федерации работодателей Украины.

«Мы ориентировались на экономический рост примерно в 3,5%. Хорошо, если будем иметь плюс по завершению года», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, согласно консенсус-прогнозу, подготовленному экспертами и опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году составит не более 1%. Согласно прогнозу, в 2013 году рост ВВП составит 2,9% консенсус-прогнозе.

Напомним, что в августе консенсус-прогноз устанавливал рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2012 году на уровне 2,3% вместо 3,2% прогнозируемых в апреле текущего года.

В ноябре Всемирный банк заявил, что может ухудшить свой макроэкономический прогноз по Украине по результатам 2012 года.

В июле Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины на уровне 2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%.