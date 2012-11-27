В деле «днепропетровских террористов» суд перешел к рассмотрению по существу

Как передает корреспондент УНИАН, в зал судебных заседаний доставлены все четверо обвиняемых: Виктор Сукачев, Лев Просвирнин, Дмитрий Рева и Виталий Федоряк.

Кроме того, в зале присутствуют прокуроры и 5 адвокатов обвиняемых, а также один представитель потерпевших в результате терактов в Днепропетровске 27 апреля.

Справка УНИАН. 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, вследствие которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

По информации прокуратуры, В.Сукачев и В.Федоряк обвиняются в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины), покушении на преступление (ч. 2 ст. 15 УК Украины), террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц, который привел к гибели людей (ч. 2 ст. 258 и ч. 3 ст. 258), и незаконном обращении с взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Л.Просвирнин обвиняется в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 УК Украины), и в незаконном обращении со взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Д.Рева обвиняется в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Все четверо также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.