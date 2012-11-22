Студия-производитель «Адового ада» будет отвечать в суде вместе с УТ-1

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила адвокат одного из обвиняемых в организации взрывов в Днепропетровске Дмитрия Ревы Оксана Томчук.

По ее словам, сегодня состоялось первое заседание суда по этому делу. В ходе заседания представитель УТ-1 обратился с ходатайством привлечь в дело компанию V-tv как третье лицо.

Со своей стороны адвокаты Д.Ревы заявили ходатайство об участии этой компании по делу в качестве соответчика.

Суд принял решение привлечь V-tv в качестве соответчика, при этом Первый национальный предоставил необходимые реквизиты этой компании.

До этого суд отказал в удовлетворении другого ходатайства представителю УТ-1 об остановке производства по делу до завершения рассмотрения по существу основного дела по обвинению ряда лиц в организации и совершении взрывов в Днепропетровске.

Как сообщила О.Томчук, следующее заседание суда по этому делу начнется в 10.00 21 декабря.

Как сообщал УНИАН, раньше адвокаты Д.Ревы заявили, что в суде требуют от Первого национального телеканала опровергнуть распространенную о нем в фильме, вышедшем на телеканале, неправдивую информацию.

По словам О.Томчук, фильм был снят компанией, никаких сведений о существовании которой в Украине нет.

Адвокат заявила, что информация о ее подзащитном, которая содержится в фильме «Адов ад», не соответствует действительности.

По словам адвоката, Д.Рева не готовил никаких писем к другим обвиняемым, как об этом говорится в ленте, не вел никакой переписки, а также не имеет никаких связей с оппозиционными политиками, как это было продемонстрировано в фильме.

Адвокат подчеркнула, что часть материалов фильма, в которых речь идет о Д.Реве, была искажена, а часть просто вымышлена.

По мнению О.Томчук, фильм был снят исключительно с целью давления на общественное мнение.

Также О.Томчук заявила, что некоторые материалы фильма были только в распоряжении следствия, а поэтому могли быть опубликованы исключительно при его непосредственном согласии.

Адвокат пояснила, что поскольку никаких контактов компании, которая якобы сняла этот фильм, нет, защитники Д.Ревы от его имени обратились с иском к Первому национальному, который продемонстрировал этот фильм.

Справка УНИАН. 27 апреля в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которого пострадал 31 человек, в частности 10 детей. Согласно информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Обвинение предъявлено четырем задержанным.