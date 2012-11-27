В Москве украинец за ночь обокрал семь квартир

Как сообщили УНИАН в пресс-службе московской полиции, в службу «02» с заявлением о краже обратилась 26-летняя девушка. По словам потерпевшей, проживающей в одном из домов на Халтуринской улице, ночью через окно на кухне в ее квартиру проник неизвестный гражданин и похитил мобильный телефон, деньги и банковские карты.

Через 40 минут в ходе патрулирования территории сотрудники полиции по району Преображенский задержали подозрительного молодого человека, который, увидев полицейскую машину, попытался скрыться. Задержанным оказался 25-летний безработный гражданин Украины, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. У подозреваемого изъяты похищенные вещи.

Позже в отделение МВД России по району Преображенский поступило еще 6 заявлений о кражах из квартир. Во всех случаях злоумышленник проникал в квартиры, расположенные с первого по третий этаж. Проникнув в квартиру, подозреваемый брал те вещи, которые лежали на виду, после чего скрывался.

Общий ущерб составил 76 тыс. руб. (около 2,5 тыс. долл.)

Следствием установлена причастность задержанного ко всем совершенным преступлениям. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).