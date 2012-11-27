В центре Киева вспыхнул пожар на стройке гостиницы (видео)

Как сообщает ТСН, поздно вечером 26 ноября вспыхнули строительные вагончики. На место происшествия прибыли 8 пожарных машин и много правоохранителей. Огонь был укрощен, однако выгореть успели несколько 2-этажных вагончиков.

По словам очевидцев, пожаром повредило более половины таких сооружений. По словам работников МЧС, при пожаре никто не пострадал. Выгорели 6 вагончиков, общая площадь распространения огня составила 200 кв. метров.

О сумме причиненного огнем ущерба и причины возгорания пожарные пока говорить не берутся. Специалисты отмечают, что вероятнее всего причиной происшествия стала неосторожность при отоплении рабочими. Подобные случаи не редкость осенью и зимой, когда температура воздуха опускается до нуля и ниже градусов.