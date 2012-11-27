Янукович заверяет, что власть создает благоприятный бизнес-климат

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в понедельник, выступая на украинско-эмиратском бизнес-форуме в Абу-Даби.

«Ведется целенаправленная работа по созданию условий для честной конкуренции и защиты прав инвесторов», - отметил В.Янукович.

По его словам, на упрощение условий для ведения бизнеса, в частности, направлены уникальный пакет инвестиционных стимулов, самый либеральный в Восточной Европе; Налоговый кодекс, полностью отвечающий европейским стандартам; реформа в таможенной сфере.

«Главной целью нашей реформаторской политики является создание современной, стойкой, открытой и конкурентоспособной в мировом масштабе экономики, формирование профессиональной и эффективной системы государственного управления», - заявил В.Янукович.

Кроме того, добавил Президент, разработана законодательная база для введения земельной реформы. Это, по убеждению В.Януковича, позволит привлечь в аграрный сектор эффективного инвестора, а также обеспечить успешное и рациональное управление земельными ресурсами.

Глава Украинского государства также отметил рост уровня инвестиций в нашу страну и выразил уверенность в дальнейшем росте ее экономики, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире.

«Я надеюсь, что усилия украинской власти будут положительно восприняты эмиратскими инвесторами, что будет способствовать активизации вашей деятельности в Украине… Мы будем создавать все условия - и внутренние, и внешнеполитические - для развития бизнеса», - резюмировал Президент.