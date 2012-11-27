ФГИУ: поступления от приватизации выросли до 6 млрд грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в ФГИУ, в этом году средства поступили от приватизационной продажи акций «Западэнерго» (1,9 млрд грн), «Донецкоблэнерго» (467,6 млн грн), «Винницаоблэнерго» (176, 2 млн грн), «Закарпатьеоблэнерго» (140,7 млн грн), «Днепроэнерго» (1,179 млрд грн), «Днепрооблэнерго» (660,1 млн грн), «Крымэнерго» (256,1 млн грн), «Харьковская ТЭЦ-5» (339,9 млн грн).

С учетом поступлений от аренды и дивидендов с начала года поступления в бюджет от всех направлений деятельности ФГИУ составили более 7,5 млрд. грн. В частности, от аренды поступило 963,3 млн грн (выполнение годового плана - 116,06%) и дивидендов - 570,9 млн грн (выполнение годового плана - 206,8%).

Напомним, в 2012 году планируется получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 830 млн грн, дивидендов - 276 млн грн.