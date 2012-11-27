Мама размешивала еду термометром - младенец отравился

Об этом сообщает пресс-служба ТУ МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщении., мальчик поступил в областную больницу с диагнозом «отравление ртутью».

Стало известно, что ртуть в еду попала, когда мать размешивала ее разгерметизированным термометром. Состояние ребенка удовлетворительное.