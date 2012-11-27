В Тернополе открыли новый храм УАПЦ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, участие в торжественном богослужении в воскресенье приняли представители духовенства, руководители города, община, прихожане.

Храм Успения Пресвятой Богородицы строили 14 лет, до этого община молилась в часовне рядом с храмом.

«Новоосвященный храм - церковь Успения Пресвятой Богородицы. И это глубоко символично для Тернополя, города, который уважает и любит Богородицу, города, который находится под ее покровительством. Мы стремимся называться и быть городом, который является духовным центром украинства, сегодня мы сделали еще один шаг к этому. Потому что каждый новый храм, каждое новое Божье дело - это труд для возрождения духовности всего нашего народа», – сказал после выступления по случаю открытия нового храма городской голова Сергей Надал.

Располагается новый храм на массиве Дружба.