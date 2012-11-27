Министр: есть два способа увеличить количество следователей

Об этом в интервью изданию “Эксперт” заявил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

По его словам, МВД не может менять штатную численность, поскольку она утверждена Законом «Об общей структуре и численности Министерства внутренних дел Украины». “Но мы планируем поменять пять–семь тысяч человек внутри структуры”, - сказал В.Захарченко.

В частности, по его словам, сегодня нужно увеличить количество следователей. В.Захарченко отметил, что здесь два варианта. Первый, по его словам, уменьшение количества сотрудников в других службах, а второй - введение дополнительных должностей инспекторов-следователей, которые смогли бы одновременно проводить некоторые процессуальные действия.