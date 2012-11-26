СМИ: Поставки газа по «Северному потоку» в Великобританию могут начаться в 2016 году

По данным СМИ, переговоры британской BP и консорциума компаний во главе с российским "Газпромом" по поставкам газа находятся на ранней стадии, сообщает РИА Новости.

"BP провела некоторые переговоры для обсуждения коммерческих и технических аспектов проекта, однако (переговоры) являются предварительными", — сообщил изданию представитель британской компании, но не сообщил детали.

Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) — магистральный газопровод, напрямую связывающий Россию и Германию. Целевыми рынками поставок по "Северному потоку" являются Германия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания и другие страны. Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1,224 тысячи километров с пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год каждая. Две нитки газопровода проходят по дну Балтийского моря от бухты Портовая близ города Выборг (Ленинградская область, Россия) до побережья Германии в районе города Грайфсвальд.