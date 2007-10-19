Дома должников в Ровно не будут отапливать до морозов

Жилые дома в Ровно, в которых живут должники по оплате услуг по теплоснабжению, коммунальщики не будут отапливать до тех пор, пока температура воздуха не станет минусовой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Ровенском городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. Если же до той поры потребители этих услуг не погасят задолженности, то в их помещение тепло все же подадут, но лишь для того, чтобы не размерзлась система теплоснабжения.

Коммунальщики осознают, что в таком случае пострадают и те жители домов, которые исправно платят по счетам за коммунальные услуги, но на сегодняшний день нет технической возможности избирательно отключать квартиры от теплоснабжения, отметили в управлении ЖКГ.

В то же время коммунальщики отмечают, что в последние дни уровень оплаты услуг по теплоснабжению в Ровно повысился, а по некоторым домам он составляет даже более 100%.

В настоящее время общая задолженность коммунальных предприятий за потребленный газ в областном центре превышает 25 млн. грн.