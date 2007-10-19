Овчаренко взял печать и приступил к работе

Восстановленный Сумским апелляционным судом 29 августа в должности председателя Правления ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг. Полтавская обл.) Павел ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге.

"Я приступил к работе. Печать предприятия и другие документы у меня имеются. Где находится сейчас бывший председатель Правления Сергей ГЛУШКО мне не известно", - сказал П.ОВЧАРЕНКО.

По его словам, выполнить решение судисполнителю на заводе никто не мешал.

"Кадровых глобальных перестановок не предвидится. Возможно, кто-то уйдет. Коллектив меня знает по прежним временам", - сказал П.ОВЧАРЕНКО.

Он выразил удивление, что за время управления заводом С.ГЛУШКО «Укртатнафта» работала более убыточно, чем при его (П.ОЧАРЕНКО - УНИАН) прежнем руководстве.

П.ОВЧАРЕНКО также заявил, что сможет удержать баланс интересов между украинскими и татарскими акционерами.

"Когда я ранее руководил предприятием, то мог удерживать балансы интересов акционеров. Сейчас этот баланс изменен. Думаю, я смогу восстановить его и удерживать", - сказал он.

П.ОВЧАРЕНКО также отметил, что акционеры Украины и Татарстана были предупреждены о том, что сегодня судисполнитель на предприятии будет приводить решение суда в действие.

Как сообщал УНИАН, Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя Правления компании «Укртатнафта» (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, Полтавская обл.). 26 сентября 2007 года Крюковский районный суд Кременчуга, в который дело было направлено в 2005 году в ходе апелляционного обжалования, вынес дополнительное решение, определяющее порядок восстановления П.ОВЧАРЕНКО в должности предправления.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года.

9 ноября 2004 г. Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности.

В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя Правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».