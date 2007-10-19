Синоптики обещают дожди и мокрый снег

Завтра в восточной половине Украины ожидается переменная облачность, без осадков, на остальной территории - облачная погода с прояснениями, временами дожди, в западных областях местами с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром в субботу в южной части, восточных и центральных областях местами туман. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в западной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; на остальной территории ночью 5-10°, на побережье морей до 15°, днем 9-14°, в южных и восточных областях 14-19°, в Крыму до 23°.

21-22 октября - облачно с прояснениями. В южной части дожди (ночью 21 октября местами небольшие). Температура ночью 5-10°, днем 13-18°, в Крыму ночью 7-12° тепла, днем 15-20°. В западных областях - без осадков, только днем 22 октября небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. На остальной территории небольшой дождь, лишь в восточных областях и на севере Левобережья, а днем 21 октября и в северных областях без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, на востоке до 17°, в северных областях 21 октября 5-10°. Ветер преимущественно восточный (21 октября в западных и северных областях северо-западный), 7-12 м/с, днем 22 октября в южной части местами порывы 15-20 м/с.

23-24 октября в областях Прикарпатья, а 24 октября и в южной части дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура в западной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 3-9° тепла, днем 10-16°, в Крыму до 20°.

В Киеве и области в субботу временами дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 11-13°; по области ночью 5-10° тепла, днем 9-14°.

21-22 октября - небольшой дождь (ночью 21 октября местами), только днем 22 октября без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 21 октября - 5-10°, 22 октября - 9-14°.

23-24 октября - преимущественно без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.